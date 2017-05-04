Mesut Özil’den Fenerbahçe itirafı: Ailem, arkadaşlarım…

Fenerbahçe ile adı anılan, Arsenal ile de sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil, ilk kez sarı-lacivertli kulüp hakkında konuştu. Türk asıllı Alman milli futbolcu, ailesinin Fenerbahçe'ye transfer olmasını istediğini söyledi.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal ile sözleşmesini hala uzatmayan Mesut Özil, Fenerbahçe’ye transfer söylentileri hakkında konuştu. Özil, Fenerbahçe’ye transferi hakkında ilk kez konuştu.

Goal.com’un İngilizce edisyonundan Chris Wheatley’e özel bir röportaj veren Mesut Özil, Fenerbahçe hakkında ”Birçok insan, ailem, arkadaşlarım bana Fenerbahçe hakkında sorular soruyor. Bana sürekli takıma katıl, oraya git diyorlar. Ancak şu anda Arsenal ile sözleşmem devam ediyor ve ne Türkiye ne de başka bir ülkeye transferi şimdilik düşünmüyorum. Gelecekte nelerin olacağını asla bilemezsiniz. Burada çok rahatım. Neler olacak bakalım” şeklinde konuştu.

28 yaşındaki futbolcu, Türkiye hakkında da konuştu. Türk asıllı Alman yıldız, ”Türk olduğum için çok ama çok gururluyum. Annem ve babamın ikisi de Türk. Almanya’da doğdum ve orada büyüdüm. Futbol oynayarak farklı kültürler öğrendim, birçok farklı bakış açısı geliştirdim” dedi.