Osman Özköylü: Kötü bir maç geçirdik

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligin daha bitmediğini belirterek, "Biz de üzüldük takım da üzüldü. Şehrimiz de üzüldü ama bir maçla bir şey bitmiyor. Kazanılacak maçlar var. Alınacak puanlarla Samsunspor geleceğe çok güvenle bakacak" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, deplasmanda 6-1 mağlup olduğu Eskişehirspor maçı sonrasında Samsun´a döndü. Bu akşam Giresunspor maçı hazırlıklarına başlayacak olan Samsunspor´un Teknik Direktörü Osman Özköylü, geride bıraktıkları maç ve lig ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kötü bir maç geçirdiklerini ve üzüldüklerini söyleyen Özköylü, “Kötü bir maç geçirdik. Eksik oyuncularımız fazlaydı. Sistem için bu oyuncular çok önemlilerdi. Bunu gördük. Eksiklikleri hissettik. Oynadığımız oyunculardan istediğimiz verimi alamadık. Bu maç büyük bir kazaydı. Ama biz bu değiliz. Bunu biliyoruz. Son haftalarda yaşadığımız en büyük sıkıntılar sakatlıklar. Cezalı oyuncuların arka arkaya gelmesi de sıkıntı oldu. Bu durumda takımın oyun düzeni bozuldu. Bu da kötü gidişe sebep oldu. Kenan Karışık ve Ahmet Burak Solakel sezonu tamamen kapattı. Mustafa Sevgi ve Hasan Kılıç’ın bu hafta cezası bitti, takıma katılacaklar. Burhan sakattı, Lumu hastaydı. Onların da son durumlarına bakacağız. Önümüzdeki maçlar çok önemli. Son 3 haftaya geldik. Ciddi anlamda kıyasıya bir ligde kalma mücadelesi ve yarışı var. Biz bu süreç içerisinde bizi ligde bırakacak puanları alacak takımımızı ligde tutma mücadelesi vereceğiz. Herkesin destek vermesi gerekiyor. Biz de üzüldük takım da üzüldü. Şehrimizde üzüldü ama bir maçla bir şey bitmiyor. Kazanılacak maçlar var. Alınacak puanlarla Samsunspor geleceğe çok güvenle bakacak” dedi.