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08 Mayıs 2017 20:00
KARABÜKSPOR
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Osmanlıspor çift kale maç yaptı

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
15:094 Mayıs 2017
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Osmanlıspor çift kale maç yaptı

Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü… Mor-sarılı ekibin Ostim Stadı'nda, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde yapılan antrenmanına; Engin Bekdemir, Numan Çürüksu, Erdal Kılıçaslan, Aykut Demir, Tiago Pinto katılmazken Musa Çağıran, Tugay Kacar ve Carlos ise takımdan ayrı çalıştı.

1,5 saat süren antrenmanda dayanıklılığa dönük çalışmalar yapan Başkent ekibi, taktik çalışmasının ardından günü yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü Karabük’te oynanacak Kardemir Karabükspor – Osmanlıspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek.

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