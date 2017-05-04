Özköylü destek istedi

TFF 1. Lig Ekiplerinden Samsunspor, farklı yenildiği Eskişehirspor maçının ardından Samsun'daki ilk idmanını bugün akşam saatlerinde Nuri Asan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Osman Özköylü eşliğinde gerçekleşen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlılar, topla çalıştıktan sonra taktik antrenman ile idmanı sonlandırdı.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Osman Özköylü, “Eskişehirspor, Süper Lig'de oynayabilecek bir kadroya sahip. Biz bir sistem takımıyız. Bu sistemi sahada doğru uyguladığımız zaman başarılı oluruz. Yıldızlardan kurulu bir takım değiliz. Eskişehirspor, bizim takımımızın toplamının 3 katı olan tek bir oyuncuya sahip. Bu zaten her şeyi ortaya koyuyor. Biz sahada en iyi mücadeleyi ve oyunu ortaya koyduğumuz sürece başarılı oluruz. Onun dışında iş bireyselliğe düşer, oyuncular kendi başlarına ön plana çıkmaya çalışırsa sistem tamamen tersine döner ve sonuç Eskişehirspor maçındaki gibi olur. Bu durumu arkadaşlarımızla konuştuk. Mutlaka durumu tersine döndüreceğiz. Bundan önceki dönemlerde daha güzel işler de çıkardık” dedi.

“Şu anda karamsar olma değil, destek olma zamanıdır”

Şehirde yükselen karamsar havanın dağıtılması gerektiğinin altını çizen Özköylü, “Şu anda karamsar olma değil, destek olma zamanıdır. Hepimiz zor bir süreçte olduğumuzu biliyoruz. Ligde olan takım olmak istiyoruz. Bunu da başaracağız. Oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum. 1 maç için oyuncularımı yargılayamam. Kimse de bunu yapamaz. Son haftalarda aldığımız sonuçlar bizi bu karamsar ortama itti. Şehrimizin ve seyircimizin desteğine çok ihtiyacımız var. Eğer bir olumsuz tepki bu takımın üstünde olursa o zaman hiç geri dönüşü olmayan sonuçlar olur. Buna hiç gerek yok. Sezon bitiminde kim ne tepki veriyorsa, kime tepki gösteriyorsa, kimi yargılamak istiyorsa o zaman yapar. Eleştiriler futbolcuları olumsuz etkiler. Herkes haklı. Böyle oynamamalıydık, sonuç almamalıydık, bu bize hiç yakışmadı. 100'de yüz katılıyorum. Burada mutlaka yanlışlarımız var. Bunu çocukları olumsuz etkileyecek tepkilerle ve yorumlarla yıpratmanın hiçbir anlamı yok. Şu anda destek zamanı, önümüzde 3 maç var. Bu 3 maçta kim ne kadar olumsuz düşünüyorsa da olumlu düşünmek zorunda. O sinerjiyi oluşturmak zorundayız. Biraz bir rahatlama ve gevşeme oldu. Hemen onun cezasını gördük. İnşallah Giresunspor maçıyla beraber bunu telafi edip, tekrar karamsar ortamı olumlu şekle dönüştürmeye çalışacağız” diye konuştu.

Öte yandan antrenmanı Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu ve bazı yöneticiler de izledi.