Pancu şimdi bakın ne yapıyor?

Dev maç öncesi tekrardan akıllara geldi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta kaleci Cordoba'nın kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçerek efsaneleşen Pancu şimdilerde bakın ne yapıyor?

Siyah-beyazlıların kalesini koruyarak hafızalara kazınan Rumen orta saha şimdilerde yorumculuk yapıyor. O da ülkesinin kanalı Digisport’ta.

NE OLMUŞTU?

2004/05 sezonunda Kadıköy’de oynanan karşılaşma Türk futbol tarihine geçti. Gol düellosu şeklinde geçen maçta maçın hakemi Kolombiyalı file bekçisi Cordoba’ya ikinci sarı karttan kırmızı kartı gösterdi. Üç oyuncu değiştirme hakkı dolan Beşiktaş’ta kaleye Rumen futbolcu Pancu’nun geçmesi geceye damga vurmuştu.

Derbiye 10 kişi devam eden Beşiktaş’a karşı taraftarının da desteği ile ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, Pancu’yu geçmeyi başaramadı ve Beşiktaş unutulmaz bir zafere imza attı. Bu maçın ardından Pancu’nun lakabı da ‘Kadıköy panteri’ olarak tarihe geçti.

(goal)