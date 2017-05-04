Sabri Sarıoğlu gelecek sezon…

Son haftalardaki yürekli futboluyla alkış toplayan 32 yaşındaki Sabri Sarıoğlu'na 1 sezonluk kontrat önerilecek. 1.2 milyon euro’luk ücretle devam edecek olan tecrübeli futbolcu, 17. yılına girecek.

AMKSPOR – Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında mayısta takıma veda edecek isimlerin başında yer alan Sabri Sarıoğlu için yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Gelecek sezon sağ bek transferi gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, Sabri'den de vazgeçmeyecek. Başkan Dursun Özbek'in onayıyla 32 yaşındaki futbolcuya 1 yıllık daha sözleşme önerilecek.

EFSANELER ARASINDA

Galatasaray’dan senelik 1 milyon 250 bin Euro ücret alan Sabri'nin sözleşmesi yine aynı ücretle devam edecek. Takımda kalmak istediğini sezon içinde belirten tecrübeli futbolcu, Cimbom'da en uzun süre forma giyen futbolcular arasında da yer alacak. Gelecek sezonu doldurmasıyla Sabri, 2001-2002 sezonunda giymeye başladığı sarı-kırmızılı formayı 17 yıl terletmiş olacak.

TUDOR 16. HOCASI

2002'den beri A takımda olan Sabri Sarıoğlu, Igor Tudor'un gelmesiyle birlikte kariyerindeki 16. teknik direktörle çalışma şansı buldu. 32 yaşındaki futbolcu, A takımda ilk kez 2002- 2003 sezonunda Fatih Terim döneminde forma giymişti. 2001-2002 sezonunda da A takım kadrosunda olan Sabri, Mircea Lucescu tarafından oynatılmamıştı