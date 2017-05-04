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Şanlıurfaspor Ogün Temizkanoğlu ile yolları ayırdı

Şanlıurfaspor, Balıkesirspor’a 3-2 kaybedilen maçın ardından Teknik Direktör Ogün Temizkanoğlu ile yolları ayırdı.
16:404 Mayıs 2017
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Şanlıurfaspor Ogün Temizkanoğlu ile yolları ayırdı

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Şanlıurfaspor evinde konuk ettiği Balıkesirspor'a 3-2 yenildi. Ligde son 3 haftaya girerken düşme potasının içerisinde yer alan Şanlıurfaspor, Teknik Direktör Ogün Temizkanoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, gelecekteki yaşantısında başarılar dileriz” denildi.

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