Şenol Güneş’ten derbi için 10 ders

Kupada Fenerbahçe’ye karşı psikolojik savaşı kaybeden Beşiktaş, hafta sonu aynı tuzağa bir kez daha düşmek istemiyor. Şenol Güneş, 10 madde altında oyuncularının dev randevuda dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.

ULAŞ SOYTÜRK – Şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan pazar günkü F.Bahçe randevusuna doğru Beşiktaş'ta psikolojik hazırlık ön planda. Teknik Direktör Şenol Güneş, Vodafone Arena'da sarı-lacivertlilere 1-0 kaybedilen olaylı kupa maçından çıkarılması gereken dersleri oyuncularıyla paylaştı.Rakibin gerginlikten beslenip sonuca gittiğini hatırlatan Güneş, öğrencilerine uyarılarını aktardı.

Kupa faciasından ibret alıp bir kez daha aynı tuzağa düşmemek adına öncelikle “Ne olursa olsun asla tahriklere kapılmayın. Sinir savaşına değil, şampiyonluk için futbol oynayıp kazanmaya çıkalım” talimatını veren Kara Kartal'ın deneyimli çalıştırıcısı, bir yandan takımını taktik yönün en de zorlu sınava hazır hale getirmeye çalışıyor. Şenol Güneş'in 10 madde altında topladığı derbide dikkat edilecekler listesi şöyle:

1- Yine gerilim yaratmak isteyebilirler. Tahriklerine kapılmayın

2- Kupa maçını unutun. İntikam için değil, şampiyonluk için oynayın

3- Sert mücadele edelim ama asla sinir savaşı yapmayın

4- Hakemle polemiğe girmeyin. Sadece futbola konsantre olun

5- Kafanız rahat olsun ama lig bitmiş gibi konsantrasyon kaybı yaşamayın.

6- Oyunu soğutmalarına izin vermeyin

7- Sahada rakiple değil, birbirinizle konuşun

8- Hücum hattı, top rakipteyken orta sahaya yardım etsin

9- Orta sahamıza yapılan baskıdan paslaşarak çıkın

10- Pozisyonlara odaklanın ve net fırsatları değerlendirin