Sow ve Volkan Demirel’den Erdoğan’a hediye

Fenerbahçeli futbolcular Moussa Sow ile Volkan Demirel, Erdoğan'a sırtında ismi yazılı forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen İstanbul Gençlik Festivalinin açılış töreninin ardından, Fenerbahçe Kulübü’nün Hedef 1 Milyon Üye standına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan’ın ziyareti sırasında; Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler ile futbolcular Volkan Demirel ve Moussa Sow hazır bulundu.

Hedef 1 Milyon Üye standını gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve futbolcularla bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra Senegalli oyuncu Moussa Sow, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan’a da isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması takdim etti.

Öte yandan festival açılışının öncesinde kaptanı Volkan Demirel ile Moussa Sow, Hedef 1 Milyon Üye standındaki taraftarların Fenerbahçe bayraklarını imzaladılar.