Süper Lig’de 30. hafta heyecanı

Süper Lig’in 30. haftası yarın saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda oynanacak Antalyaspor – Medipol Başakşehir karşılaşması ile başlayacak. Ligde pazar günü ise derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş şampiyonluk yolunda kritik mücadelede Vodafone Arena’da Fenerbahçe’yi ağırlayacak.Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
5 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor – Medipol Başakşehir
6 Mayıs Cumartesi
16.00 Gençlerbirliği – Adanaspor:
16.00 Trabzonspor – Kayserispor
19.00 Galatasaray – Kasımpaşa
19.00 Atiker Konyaspor – Aytemiz Alanyaspor
7 Mayıs Pazar
16.00 Çaykur Rizespor – Bursaspor
19.00 Beşiktaş – Fenerbahçe
8 Mayıs Pazartesi
20.00 Kardemir Karabükspor – Osmanlıspor
20.00 Akhisar Belediyespor – Gaziantepspor