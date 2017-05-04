Süper Lig’de 30. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası yarın oynanacak Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak. Pazar günü ise derbi heyecanına sahne olacak.

Süper Lig’in 30. haftası yarın saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda oynanacak Antalyaspor – Medipol Başakşehir karşılaşması ile başlayacak. Ligde pazar günü ise derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş şampiyonluk yolunda kritik mücadelede Vodafone Arena’da Fenerbahçe’yi ağırlayacak.Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

5 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor – Medipol Başakşehir

6 Mayıs Cumartesi

16.00 Gençlerbirliği – Adanaspor:

16.00 Trabzonspor – Kayserispor

19.00 Galatasaray – Kasımpaşa

19.00 Atiker Konyaspor – Aytemiz Alanyaspor

7 Mayıs Pazar

16.00 Çaykur Rizespor – Bursaspor

19.00 Beşiktaş – Fenerbahçe

8 Mayıs Pazartesi

20.00 Kardemir Karabükspor – Osmanlıspor

20.00 Akhisar Belediyespor – Gaziantepspor