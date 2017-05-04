Tahkim’den flaş karar! Ufuk ve Yalçın…

Tahkim Kurulu, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın 5 maçlık cezasını, eylemlerin niteliğinin "kavga" şeklinde olduğu gerekçesiyle 3 maça düşürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Federasyonun internet sitesinden duyurulan kararlara göre, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan’ın 5’er maçlık cezaları 3’er maça indirildi. Tahkim Kurulu, ayrıca Galatasaray’a Fenerbahçe derbisi sonrası verilen 1 maç seyircisiz oynama cezasını onadı.

Tahkim Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

“Medipol Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan’ın, PFDK’nın 25.04.2017 tarih ve E.2016-2017/971 – K.2016-2017/1136 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Duruşma istemlerinin reddine, oybirliği ile,

– Medipol Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları Ufuk Ceylan’ın ve Yalçın Ayhan’ın, basın mensubuna yönelik gerçekleştirdikleri eylemlerin PFDK’nın kabulünün aksine FDT’nin 45. maddesinde düzenlenen “kavga” niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemlerin niteliğinin “kavga” şeklinde düzeltilmesine; bu itibarla Medipol Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları Ufuk Ceylan’a ve Yalçın Ayhan’a verilen 5 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının; eylemlerin kavga niteliğine uyan FDT’nin 45. maddesi uyarınca tayini suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

– Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,

Bursa Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 27.04.2017 tarih ve E.2016-2017/975 – K.2016-2017/1137 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Bursa Spor Kulübü’nün itirazının kısmen kabulü ile Bursa Spor Kulübü hakkında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 15.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

– Bursa Spor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sinai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin, PFDK’nın 27.04.2017 tarih ve E.2016-2017/976 – K.2016-2017/1160 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray Sportif Sinai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”