Trabzonspor Serdar Taşçı ile Tosic’i doğruladı

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, bordo-mavili kulübün başarılı performansından transfer politikalarına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un asbaşkanı, Serdar Taşçı ile yapılan görüşmeleri de doğruladı.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresinde gösterdiği başarılı performansla camiasını sevindiren ve ilk 4’ü zorlayan Trabzonspor’da gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı. Güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan bordo mavili kulüpte Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Sporx’e Serdar Taşçı transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Çubukçu’nun yaptığı özel açıklamalar şöyle;

Bizim için önemli olan 5 tane maçımız var. Bu 5 maçı geçtikten sonra plan program yapacağız. Gerçekten her maç bizim için çok önemli. İlk oynayacağımız maç Kayserispor, önemli olan Kayseri maçı. O bitince Adana maçı önemli ardından Başkaşehir maçı önemli biz adım adım, maç maç bakıyoruz.

“Kardeşliği yakaladık, başarı geldi”

Başarılı olmamızda transferlerin de etkisi var ama takım içindeki uyumu yakaladığınız zaman başarı geliyor. Takım içindeki sevgi, saygı, kardeşliği pekiştirdiğiniz zaman başarı geliyor ben buna bağlıyorum bu başarıyı.

“Olcay’ın kardeşliğe büyük katkısı oldu”

Olcay’ın da takımdaki bu kardeşliğe büyük katkısı oldu. Hiçbir uyum sorunu yaşamadı. Zaten Antalya’ya kampa geldi, takıma katıldı 2-3 gün sonra Bursaspor maçında 11’de oynadı. Uyum problemi yaşamadı o bizim için büyük bir avantaj. Bir de ortama çok rahat adapte olabilen bir oyuncu, Trabzon’da da çok sevildi bu da bize pozitif etki sağladı.

Takımın ahenginin bozulmaması için Tolgay Arslan transferine değinmek istemeyen Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Serdar Taşçı transferiyle ilgili önemli itiraflarda bulundu.

“Serdar’ı izledik, menajeriyle görüştük”

Gittik Serdar Taşçı’yı Moskova’da izledik. Başkan Bey, Ersun Hoca ve ben maçı izledik. Transfer için net bir şey yok ama Serdar’ı izledik ve Zoran Tosic’i de gözlemledik. Ersun hoca rapor yazacak ona göre bu transferde adım atacağız. Moskova’da gündemimizde 3-4 tane oyuncu vardı zaten. Serdar’la net olarak anlaşma yok ama bazı görüşmelerimiz oldu. Menajeriyle de görüştük.