Trabzonspor seri peşinde

Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir mesafe alan ve bu hedefinden vazgeçmek istemeyen Trabzonspor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının ardından Kayserispor maçıyla birlikte yeni bir yenilmezlik serisi peşinde.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Kayserispor’u konuk edecek olan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda yeni bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Medical Park Arena’da oynadığı son iki maçtan galibiyet çıkartamayan Karadeniz ekibi, Beşiktaş’a 4-3 mağlup olurken, Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalmıştı. 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürmek istiyor.

Seriye devam

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında başladığı seriyi Beşiktaş maçıyla sonlandıran Trabzonspor, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Beşiktaş maçının ardından deplasmanda Antalyaspor’u 3-0 mağlup eden ve sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Kayserispor maçıyla birlikte yenilmezlik serisini sürdürerek sahadan 3 puanla ayrılmayı planlıyor. Ligin geri kalan bölümünde kayıp yaşamak istemeyen bordo-mavililer yeni bir yenilmezlik serisi ile ligi tamamlamak istiyor.

Yanal, kadroyu koruyacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın, Kayserispor karşısına da Gençlerbirliği maçında sahaya sürdüğü kadro ile çıkması bekleniyor. Gençlerbirliği maçının 42. dakikasında Okay’ın sakatlanıp yerine Castillo’ya bırakmasıyla maç içerisinde mecburi değişim dışında oyuncu değişikliğine gitmeyen Yanal’ın, aynı kadroyu koruması bekleniyor. Okay Yokuşlu’nun tedavisine yoğun bir şekilde devam edilirken, oyuncunun Kayserispor maçına yetiştirilmesi bekleniyor. Ersun Yanal, Okay’ın durumuna göre bu oyuncunun yerine kullanacağı isme karar verecek

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