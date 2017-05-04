Türkiye’nin yeni FIFA sıralaması açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA'da 22. sıradaki yerini korudu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 22. basamaktaki yerini korudu. FIFA’nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, geçen ay olduğu gibi 22. sırada yer aldı.

Brezilya’nın liderliğini koruduğu sıralamanın ilk 10’unda bulunan takımlar yer değiştirmedi.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 21, Ukrayna 37, Finlandiya 97, Kosova ise 172. sırada kendilerine yer buldu.

Madagaskar, 9 basamak birden atlayarak 111. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 1 Haziran’da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler ve puanları şöyle:

1 Brezilya 1672

2 Arjantin 1603

3 Almanya 1464

4 Şili 1411

5 Kolombiya 1348

6 Fransa 1294

7 Belçika 1281

8 Portekiz 1259

9 İsviçre 1212

10 İspanya 1204