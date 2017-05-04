Tyson Fury: Anthony Joshua’yı tek elimle yenerim

Dünya Ağırsıklet Boks maçında Wladimir Klitschko'yu nakavt ederek tüm unvanları alan Anthony Joshua'ya eski şampiyon Tyson Fury meydan okudu.

Wladimir Klitschko’yu 11. raunta navakavt ederek ağırsıkletteki tüm şampiyonlukları elde eden Anthony Joshua’ya Tyson Fury’den mesaj var. İrlandalı boksör, Joshua’yı tek eliyle yenebileceğini söyledi.

Kasım 2015’te Wladimir Klitschko’nun uzun süreli yenilmezlik serisine son vererek kemeri alan Fury, tekrar maçına sağlık sorunları gerekçesiyle çıkmamıştı.

Ringlere tekrar dönme kararı alan Fury’ye Anthony Joshua, Klitschko galibiyeti sonrasında meydan okudu. İrlandalı boksör her zamanki alaycı üslubuyla şöyle cevap verdi:

“HALA 1 NUMARAYIM”

“Çok zevkli bir dövüş oldu. Çok eğlenceliydi, AJ onu mahvettiğinde evde resmen bağırdım. Klitschko onu 6. rauntta indirseydi insanlar bugün ne konuşacaktı merak ediyorum. Olduğum yerde bağırıyordum, saçlarım yerinden çıktı. Çünkü bu bize milyonlara mal olacaktı.”

“O dövüşte bir çok şeyi açığa koydu. Düştüğü yerden kalkarak maç kazanabileceğini gösterdi. Orada tek bir maç olacak. Dünyadaki en büyük dövüş bu herkes biliyor bunu. Ben ve AJ başkası değil. Dünya bu maçı istiyor ve ben buradayım. Kağıt üzerinde şampiyon benim. Hala bir numarayım ve herkes bunu biliyor”

“Dövüşü stiller belirler ama ben eminim ki Joshua’yı bir elim arkamda yenerim. Maçtan önce ısınmama bile gerek yok. Klitschko’dan farkım ben 41 değil 28 yaşındayım”

“AJ Kliçko karşısında iyi bir dövüş yaptı ama ben 41 yaşında değilim.”