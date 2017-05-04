Wesley Sneijder para için kalmak istiyor!

Bu sezon büyük maçlar dışında asistleriyle takımı sırtlayan Wesley Sneijder, 5.3 milyon Euro’luk ücretinden olmamak için elinden geleni yapıyor. Tudor ile zıtlaşmayan Hollandalı’nın hedefi, 2018’de de cebi doldurmak.

AMKSPOR – Galatasaray’da sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Wesley Sneijder'ın gerçek planı ortaya çıktı: 5.3 milyon Euro gibi yüksek bir ücretten olmamak.

Kulüpte kalmak için menajeri Guido Albers'i sıklıkla İstanbul'a davet eden Hollandalı yıldız, Riekerink'in ayrılmasının ardından Tudor tarafından zaman zaman kulübeye çekildi. Ama Wesley, beklenenin aksine sesini çıkarmayıp işini yapmaya çalışıyor. Çin'e gitmek istemeyen Snejder'ın hedefi, gelecek sezonu da aynı ücretle bitirip Galatasaray kariyerine son vermek.

Finansal fair-play nedeniyle yüksek maaş alan oyunculardan kurtulmak isteyen yönetimin, Sneijder konusunda tavrı, “Sana bu parayı hiçbir kulüp vermez, takımın başarısı için çık klasını konuştur” şeklinde olduğu öğrenildi. Menajeri Albers ile görüşen Hollandalı starın, ücret konusunda ufak değişiklikleri de kabul etmesi bekleniyor. Sneijder'ın gelecek sezon bazı bonuslardan ve maç başı ücretlerden vazgeçip 4.5 milyon Euro'ya kadar indirim yapabileceği öğrenildi.