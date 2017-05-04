Güreşte çifte zafer!

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stilde dün erkeklerde Rıza Yıldırım’ın ardından bugün de kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonu oldu.
Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli güreşçi, finalde Macar Zsanett Nemeth ile karşılaştı. Rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenen Yasemin, altın madalyayı boynuna takarak, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Milli sporcu, geçen yıl Türkiye’ye Avrupa şampiyonalarında kadınlarda ilk altın madalyayı kazandırmıştı.
ÖNCE YASEMİN SONRA SONER
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 74 kilo finalinde Soner Demirtaş, altın madalyanın sahibi oldu.
Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada Soner, finalde Azerbaycanlı Murad Suleymanov ile karşılaştı. Mücadelenin ilk periyodu 2-0 geride kapatmasına rağmen minderden 6-4 galip ayrılan Soner, üst üste ikinci kez altın madalya kazandı.
Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası’nın üçüncü gün sonunda 3 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı.
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil ve kadınlarda müsabakalar yarın sona erecek.