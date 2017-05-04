Güreşte çifte zafer!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 75 kiloda mücadele veren Yasemin Adar, Macar rakibi Nemeth'i 1-0 teknik üstünlükle yenerek altın madalya sahibi oldu! Yasemin'in ardından bir güzel haber de Soner Demirtaş'tan geldi.

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