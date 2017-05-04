Yasin Öztekin’e takas reddi

Beşiktaş'a Tolgay Arslan karşılığında önerilen Yasin Öztekin’in menajeri Ahmet Bulut’un bu talebi, Galatasaray yönetimi tarafından kabul edilmedi.

AMKSPOR – Galatasaray gurbetçi yıldızı Yasin Öztekin'in adı son günlerde Beşiktaş ile anılıyor. Yasin'in menajeri Ahmet Bulut, Yasin'in karşılığında Tolgay Arslantakasını sarı-kırmızılı kulübe iletti. İki futbolcunun da menajerliğini yapan Bulut'un bu isteği Dursun Özbek ve yönetimi tarafından uygun görülmedi. Özbek, “Böyle bir takasa izin vermeyiz” diyerek görüşmelerin sonlandırılmasını istedi.

Yasin sezon başından beri ücretine zam yapılmasını yönetimden talep ediyor. Ancak sarı-kırmızılı idareciler gurbetçi futbolcuyla sezonun bitmesinin ardından görüşecek. Yasin, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 26 karşılaşmaya çıktı ve 10 kez fileleri havalandırdı. En başarılı sezonunu geçiren 30 yasındaki Yasin, skorer futbolunun yanına da 1 asist ekledi.