Yeni Malatyaspor’da isyan

Liderin Bandırmaspor'a 5-0 yenilmesi taraftarı isyan ettirdi, futbolcu ve teknik yönetim protesto edildi, polis biber gazı kullandı

TFF 1. Lig lideri Evkur Yeni Malatyaspor’un, düşme hattında bulunan Bandırmaspor’a 5-0 yenilmesi taraftarları öfkelendirdi. Gece yarısı Malatya Erhaç Havaalanına inen Futbolcu kafilesinin üzerine taraftarlar yürümeye kalktı. Yaklaşık 200 taraftar, önce takımı almaya gelen otobüsün şoförü ile bazı görevlilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine havaalanında güvenlik önlemi alan polisler taraftarlara biber gazı sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı.

HALA LİDER TAKIM

Taraftarlar, Havaalanından çıkan futbolculara karşı, ‘En büyük taraftar, futbolcular sahtekar’, ‘Şampiyonluk gitti aferin çocuklar’, ‘Söylesene İrfan hoca takım niye oynamıyor’ sloganlarI atarak taşkınlık çıkardı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda polis ile taraftarlar arasında kovalamaca yaşandı. Ortalık savaş alanına döndü. Kafile yoğun güvenlik önlemleri altında tesislere geçti.