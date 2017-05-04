Yusuf Erdoğan’ın babası isyan etti

Son haftalarda formaya hasret kalan Yusuf Erdoğan'ın babası isyan etti! Baba Erdoğan, oğlunun milyon eurolara transfer olacağını ancak takımda kaldığını söyleyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Trabzonspor'da son haftalarda kadroya bile giremeyen Yusuf Erdoğan'ın babası Dursun Erdoğan üzgün ve tepkili…

Baba Erdoğan, “Oğlum Yusuf Trabzon'dan ayrılacağını düşündüğü için öyle üzülüyor ki, kelimeler bulamıyorum. Yusuf'un son iki maçta kadroya bile alınmamasının tek izahı var; Yusuf, Trabzonspor'dan gönderilmeye çalışılıyor. Yarın Yusuf Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş veya yurt dışına gittiği zaman seyircinin para için gitti diyerek küfretmesini istemem. Yusuf kurban edildi. Bizim üzüntümüz budur” diye konuştu.

‘KESMEK İSTEDİLER BAŞARAMADILAR'

Şu an kulüpte en az parayı alan Yusuf'tur diyen Baba Erdoğan, “Bundan önceki dönemlerde bir çok oyuncuyu getirdiler Yusuf kesmek için ama başaramadılar. Hep Yusuf oynadı. Bir tek kalede oynamadı. En son dönemde bazı olaylar yaşandı ve ayrılmayı düşündü oğlum. Ama Ersun Yanal hoca geldi, Yusuf'un gitmemesi için çok uğraştı. O zaman milyon eurolara transfer yapacaktı ama sırf top oynamak için Trabzon'da kaldı” dedi.