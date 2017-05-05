Ahmet Çakar: Beşiktaş’ta bir panik başladı

BİP uygulamasında yer alan 10 Numara Muhabbet kanalına açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, Pazar günü Süper Lig 'de oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Geçen hafta Medipol Başakşehir’e 3-1 kaybederek 7 puanlık avantajını 4 puana düşüren Beşiktaş için Çakar, ‘Başakşehir’e mağlup olduktan sonra bütün Beşiktaşlılar da bir korku, bir panik hissettim’ dedi. Ahmet Çakar “Başakşehir maçı bittiği an etrafımdaki tüm Beşiktaşlılarda hafif bir korku havası aldım” dedi.

“FENERBAHÇE BU SENE OYNADIĞI DERBİLERİN HİÇ BİRİNİ KAYBETMEDİ

Çakar’ın yorumları şöyle oldu: “Önümüzde çok ciddi bir tablo var. Beşiktaş-Fenerbahçe ile oynuyor, bu işin garantisi olmadığını Beşiktaş gördü. Fenerbahçe, Fenerbahçedir. Ayrıca çok eleştirilen bu Fenerbahçe bu sene oynadığı derbilerin hiç birini kaybetmedi hatta gol bile yemedi.

“TÜM BEŞİKTAŞLILAR BU AKŞAM ANTALYASPOR KAZANSIN DİYE DUA EDECEKLER”

Ben şimdi size pis bir tablo söyleyeyim!..

Cuma günü oynanacak olan Antalyaspor-M.Başakşehir maçının en önemli seyircisi Beşiktaşlılar. Tüm Beşiktaşlılar Antalyaspor kazansın diye dua edecekler. Ortada bir maç iki takımda kazanabilir, futbol bu. Ama diyelimki Başakşehir maçı kazandı, puan farkı 1, Beşiktaş, Fenerbahçe maçında berabere kalsa puan farkı 2. Ne oluyor bu durumda Beşiktaş’ın kazanamadığı bir maç sonra lider ikili averaj üstünlüğüde olan Başakşehir’e geçiyor. Dolasıyla Beşiktaş camiası, o Beşiktaşlıların tüm zafer sarhoşluğu gitti ve bir korku geldi. Bu korku en başta da temiz aile çocuğu olan Fikret Orman’da”

Yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ahmet Çakar derbi maçını değerlendirmesinde ise ‘Beşiktaş 2 adım önde” dedi. Çakar “Maça gelince bence Beşiktaş 2 adım önde. Normalde 1 adım öndeydi ama Fenerbahçe’de Mehmet Topal’ın cezası, Şener’in yokluğu derken Beşiktaş 2 adım öne geçti kazanmak açısından. Bir de tabii kalite farkı var, form farkı var ve seyirci baskısı var. Bu yüzden Beşiktaş avantajlı. Fenerbahçe’de bu eksikleri çok arayacak. Ama ben derbiler tarihinde ne maçlar gördüm favori takımların kazanamadığı. Bunun için hiç kimse bana Beşiktaş-Fenerbahçe maçını kesin Beşiktaş kazanır demesin. Ama şuan iddia oynasam Beşiktaş favori, ama futbol bu ne olur belli olmaz” açıklamaları yaptı.