Ajax’tan 22 yıl sonra bir ilk

Lyon'un 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde final yolunu aralayan Ajax, 22 yıl aradan sonra bir ilki de yaşamış oldu.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk mücadelesinde Ajax, Olympique Lyon'u 4-1'le ezerken finale göz kırptı. Kırmızı- beyazlılar, 1995'te Bayern Münih karşısında 5-2 kazanmalarının ardından ilk kez yarı final ve final seviyesinde en fazla golünü buldu. Hollanda temsilcisinde Hakim Ziyech de Avrupa Ligi'nde yarı final ve finalde üç asist yapan ilk futbolcu unvanını elde etmeyi başardı. Ajax’ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Bertrand Traore de takımının başarısında önemli pay sahibi oldu. 21 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 gol atıp, 4 de asist yaptı. Genç futbolcu sezon genelinde ise 36 karşılaşmada 13 gol, 4 asistle mücadele etti. Traore'nin Chelsea Teknik Direktörü Conte tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.