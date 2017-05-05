Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi öncesi bilet kavgası!

Beşiktaş cephesi, misafir taraftarlara stat kapasitesinin yüzde 5’i olan 1900 bilet ayırabileceklerini söyledi. Fenerbahçe ise sezon öncesi yapılan protokolü hatırlatıp 2100 kişiyi kabul ettirdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, yeşil sahadan önce ilk olarak masada başladı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın katıldığı İl Güvenlik Kurulu'nun dün yapılan derbi toplantısına bilet tartışması damga vurdu. Siyah-beyazlı yönetici Hakan Özköse, misafir taraftar için 1900 bilet verebileceklerini söyledi. Bu durum Fenerbahçe cephesinin vetosunu yedi. Sarı-lacivertli idareci Metin Doğan, “Üç kulübün sezon başı yaptığı protokolde misafir takımlara 2100'er bilet vereceği yazıldı” hatırlatmasında bulundu.

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Özköse ise kapasitenin yüzde 5'ine denk gelen 1900 kişiden fazlasına güvenlik sağlayamayacaklarını belirtti. Emniyetin, “Bize yan tribünden yer ayırın” isteğine ise Beşiktaş yöneticisinden, “Tüm biletleri sattık” karşılığı geldi. Emniyet Müdürü, kendilerine sorulmadan satış yapılmasının yanlış olduğunu bildirdi. Metin Doğan da ilk maçta Beşiktaş'a 2300 bilet verdiklerini kaydederek 2100 kişilik yerde ısrar etti. Özköse ise gerginliği Doğan'ın elini sıkarak bitirdi. Hakan Özköse, “İstenilen sayıyı vereceğiz ama seneye protokol imzalamayız. Yüzde 5 sınırı getirilmeli” dedi.