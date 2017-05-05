Fenerbahçe’ye Fransız golcü

Milli takımda yeniden forma giymeyi hedefleyen 31 yaşındaki golcü Gignac ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, 2018 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Meksika kulübü Tigres ile de pazarlıklarını sürdürüyor.

Robin van Persie ve Emenike ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de müstakbel Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın isteği üzerine ilk transfer hamlesi forvet hattına yapılacak. Sarı-lacivertli yönetim, Başkan Aziz Yıldırım'ın da direktifiyle golcü takviyesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda Andre Pierre Gignac ile temasa geçti. Fransız yıldızın yeniden milli takımda forma giymek istediği, bu nedenle de Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Fenerbahçe ise bunu fırsata çevirme arzusuyla 31 yaşındaki golcüyü ikna turlarına başladı. Bir yandan Gignac'a ‘evet' dedirtmeye çalışan sarı-lacivertliler, diğer taraftan da 2018 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Tigres kulübüyle pazarlıklara başladı.

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YILLIK 4 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi, bu sezon Meksika kulübünün formasıyla 34 maçta 16 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Gignac'ı uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Kocaman'ın da “Kesinlikle alınmalı” dediği Fransız golcüye yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Gignac'ın da Fener'in teklifine sıcak baktığı kaydedildi.