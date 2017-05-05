Fırat Aydınus’un yoğun mesaisi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine atanan Fırat Aydınus’un yoğun mesaisi dikkat çekici...

MHK, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Fırat Aydınus'u atadı. Bu atama, tartışmaları da beraberinde getirdi. İki takım taraftarları, sosyal medyada Aydınus'a rakip takım formasını montajlandığı görselleri paylaştı. 44 yaşındaki hakem, son 9 gündeki 3. maçına derbide çıkacak. Aydınus, Emenike'nin formasını çıkartıp saha dışına çıktığı 2015'teki derbinin ardından Beşiktaş-F.Bahçe maçlarında görev almıyordu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi bilet kavgası! Beşiktaş cephesi, misafir taraftarlara stat kapasitesinin yüzde 5'i olan 1900 bilet ayırabileceklerini söyledi. Fenerbahçe ise sezon öncesi yapılan protokolü hatırlatıp 2100 kişiyi kabul ettirdi. İlgili Haberi Oku

SELÇUK DERELİ: AYDINUS DOĞRU İSİM

Aydınus, Galatasaray- Fenerbahçe maçının da hakemiydi. Orada başarılı bir performans sergiledi. Bu atama son derece yerinde. Tecrübesiyle bu kritik maçı yönetebilir. Derbinin sorunsuz geçmesi için sadece hakemin değil herkesin işini iyi yapması gerekir. Futbolcular da sahada ortamı germemeli. Fırat Hoca, tansiyonun yükselmesine müsaade etmezse maçın altından daha rahat kalkar. Son haftalarda formda olması da buna işaret. Diğer hakemlere bakınca da en doğru atama olmuş.

AYDINUS'LA BJK-FB

22.03.2015….. F.Bahçe-Beşiktaş…..1-0

3.05.2012……. Beşiktaş-F.Bahçe….. 1-0

27.10.2011….. Beşiktaş-F.Bahçe…..2-2

21.11.2009….. Beşiktaş-F.Bahçe…..3-0

COLIN KAZIM KIRMIZI KART

5.08.2007……. F.Bahçe-Beşiktaş…..2-1

İ.Üzülmez kırmızı kart

5.05.2007……. Beşiktaş-F.Bahçe….. 0-1

İ.TORAMAN KIRMIZI KART

11.04.2007….. Beşiktaş-F.Bahçe….. 1-0

18.09.2005….. Beşiktaş-F.Bahçe….. 1-2

30.10.2004….. Beşiktaş-F.Bahçe….. 2-1

İ.ÜZÜLMEZ KIRMIZI KART, FB'YE PENALTI

TOPLAM: BJK 4, FB 4 galibiyet; 1 beraberlik.

-Beşiktaş, Aydınus'un yönettiği son 10 maçta, iki galibiyet, üç mağlubiyet ve beş beraberlik gördü.

-Bu sezon beşi Kadıköy'de, altı maçını yönettiği Aydınus'la Fenerbahçe, dört galibiyet ve bir yenilgi yaşadı.