Galatasaray 257 gün sonra…

Galatasaray, Kasımpaşa ile TT Arena’da oynayacağı maçla birlikte 257 gün sonra seyircisiz atmosferde 3 puan arayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da TT Arena'da Kasımpaşa ile mücadele edecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da oynanan Fenerbahçe derbisinde taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynamaya cezası vermişti. Galatasaray, bu cezasını Kasımpaşa mücadelesinde çekecek.

Bu sezon ikinci seyircisiz maç

Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla bu sezon TT Arena'da ikinci kez seyircisiz atmosferde oynayacak. Sarı-kırmızılılar, ayrıca bu maçla birlikte 257 gün sonra seyircisinden yoksun olarak sahaya çıkacak. Galatasaray, en son Konya'da Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında taraftarların yaktığı meşaleler ve sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle aldığı 1 maçlık seyircisiz oynama cezasını Süper Lig'in ilk haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında çekmişti. Bu karşılaşmayı Aslan, Eren Derdiyok'un 90+4. dakikada bulduğu golle 1-0 kazanmıştı.