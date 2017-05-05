Hakemleri bırakın işinize bakın

Ramazan GÜNTAY yazdı...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Fırat Aydınus atandı, yer yerinden oynadı. Vay efendim Beşiktaşlı, yok efendim Fenerbahçe'nin uğurlu hakemi. Hangi maça hangi hakem atansa bir taraf memnun olmaz genelde. Sürekli hakemin açığı aranır. Hakemler verdikleri ve vermedikleri kararlarla sonuca doğrudan etki eder ama öncelikle iş futbolcularda biter. Sen boş kaleye gol kaçır, pas hatası yapıp rakibin gol atmasına yardımcı ol, sonra “Hakem penaltımızı vermedi, kırmızıyı atladı” diye dert yan. “Hakem sayesinde kazandık” diyen tek futbolcu, hoca, yönetici görmedim. Hep işin kolayına kaçıyoruz. Fırat Aydınus, son dönemde formda. Bu maçı da rahatlıkla kaldırabilir. Defalarca derbi atmosferi yaşamış biri. Son G.Saray-F.Bahçe maçında da gayet iyiydi. Siz topunuzu oynayın, hakemle uğraşmayın. “Hakem bizi yakacak” diye maça gelirseniz zaten 1-0 mağlup başlarsınız.