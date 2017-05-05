Igor Tudor’un transfer listesi hazır

Sezonun bitimine 5 hafta kala gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Igor Tudor'un listesini teslim aldı. Teknik ekibiyle birlikte ilk aşamada alternatifleriyle birlikte 20 futbolcunun ismini veren Hırvat çalıştırıcı, daha sonra Mehmet Özbek ve Cenk Ergün'ün de aralarında bulunduğu futbola bakan isimlerle yaptığı görüşmede sayıyı 14'e düşürdü. 20 futbolcunun çok olduğunu savunulurken, Tudor aradan eleme yaparak içine sinen 14 yıldızın ismini verdi. Galatasaray yönetimi de 14 futbolcuya düşürülen liste üzerinden çalışmalarına hemen start verdi. Bu isimlerle tek tek görüşülecek ve hem maddi açıdan hemde sportif açıdan en uygun futbolcular transfer edilecek. Tudor, yazın başlayacak kampa kadar yeni oyuncuların yetişmesini istedi.
KADER HAFTALARI
Bu sezon kalan 5 haftada hedefi UEFA Avrupa Ligi olarak belirleyen Galatasaray yönetimi, 4. sıradan aşağısını kabul etmiyor. Gelecek sezon da Tudor'la devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Hırvat çalıştırıcıya bu şartlarını iletti. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'dan uzak kalamayacağını belirten yönetim, kalan 5 haftada en az 13 puan toplanmasını bekliyor.