Igor Tudor’un transfer listesi hazır

İlk aşamada 20 oyuncunun ismini veren Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor,Mehmet Özbek ve Cenk Ergün’ün de aralarında bulunduğu futbola bakan isimlerle yaptığı görüşme sonrasında listesini 14’e düşürdü. Yönetim de hemen görüşmelere başladı.

Sezonun bitimine 5 hafta kala gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Igor Tudor'un listesini teslim aldı. Teknik ekibiyle birlikte ilk aşamada alternatifleriyle birlikte 20 futbolcunun ismini veren Hırvat çalıştırıcı, daha sonra Mehmet Özbek ve Cenk Ergün'ün de aralarında bulunduğu futbola bakan isimlerle yaptığı görüşmede sayıyı 14'e düşürdü. 20 futbolcunun çok olduğunu savunulurken, Tudor aradan eleme yaparak içine sinen 14 yıldızın ismini verdi. Galatasaray yönetimi de 14 futbolcuya düşürülen liste üzerinden çalışmalarına hemen start verdi. Bu isimlerle tek tek görüşülecek ve hem maddi açıdan hemde sportif açıdan en uygun futbolcular transfer edilecek. Tudor, yazın başlayacak kampa kadar yeni oyuncuların yetişmesini istedi.

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Bu sezon kalan 5 haftada hedefi UEFA Avrupa Ligi olarak belirleyen Galatasaray yönetimi, 4. sıradan aşağısını kabul etmiyor. Gelecek sezon da Tudor'la devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Hırvat çalıştırıcıya bu şartlarını iletti. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'dan uzak kalamayacağını belirten yönetim, kalan 5 haftada en az 13 puan toplanmasını bekliyor.