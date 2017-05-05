Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde final zamanı

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanacak Bilyoner.com Kadın Basketbol Süper Ligi Final serisinin programı belli oldu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı Yakın Doğu Ünivertesi ile Fenerbahçe oldu. Ligi birinci sırada tamamlayan Yakın Doğu, seride saha avantajına sahip konumda bulunuyor. Finalde 3 galibiyet alan takım, bu sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk maç 7 Mayıs Pazar günü Caferağa Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi, normal sezonu lider tamamlayarak, çeyrek finalde İstanbul Üniversitesi ile eşleşti. İstanbul Üniversitesi'ni 2-0 geçen Yakın Doğu, yarı finalde de Beşiktaş'ı seride 3-0 ile turnuvanın dışında bıraktı ve finale çıktı. Fenerbahçe ise ligi ikinci sırada bitirdi. Çeyrek finalde Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni 2-0 ile geçip, yarı finalde Galatasaray ile eşleşti. İlk iki maçı sahasında kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan da galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanacak Bilyoner.com Kadın Basketbol Süper Ligi Final serisinin programı şöyle:

7 Mayıs Pazar

20.00 Yakın Doğu Üniversitesi – Fenerbahçe

9 Mayıs Salı

20.00 Yakın Doğu Üniversitesi – Fenerbahçe

12 Mayıs Cuma

20.00 Fenerbahçe – Yakın Doğu Üniversitesi

14 Mayıs Pazar

20.00 Fenerbahçe – Yakın Doğu Üniversitesi (Gerekirse)

17 Mayıs Çarşamba

20.00 Yakın Doğu Üniversitesi – Fenerbahçe (Gerekirse)