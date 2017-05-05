Karşıyaka’da kongre için sessizlik

Yaklaşık 45 milyon TL borç yükünün altında olan Karşıyaka'da 2 hafta sonra yapılacak olağanüstü genel kurul için tam bir sessizlik yaşanıyor.

Bugüne kadar Kulüp Başkanı Mutlu Altuğ dışında nabız yoklayan bir isim bile çıkmadı. Mevcut kadronun korunması için acil olarak 2.5 milyon TL’ye, yeni sezon peşinatları ve gerekli ödemeler için de yaz döneminde 6 milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Altuğ’da aradığı desteği bulamadı. Basketbol şubesinin isim sponsoru Yaşar Holding’le görüşmeyi bekleyen Mutlu Altuğ, şu ana kadar randevu alamadı. Transfer yasağı kapsamında eski futbolcularına kesinleşmiş 10 milyon TL’yi aşkın borcu bulunan Karşıyaka’da alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekmeye başlayan kadrodaki oyuncuların dağılma ihtimali korkuyu artırıyor.

Futbol Federasyonu’nun yasağını kaldırsa bile Ocak 2018’e kadar FIFA tarafından transfer yasaklısı olan Karşıyaka’nın Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremeyeceği için yabancı futbolcu alacakları için de FIFA’dan ayrı ayrı puan silme cezasıyla karşı karşıya kalmasıyla ilişkin risk de bulunuyor.

HOLDİNGLE TARAFTAR BULUŞMASI

Karşıyaka’nın 60 yıldır en büyük destekçisi olan Yaşar Holding, taraftar temsilcileriyle bir araya geldi. Holdingi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, İcra Kurulu Başkanı Mehmet Aktaş ve Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı’nın katıldığı görüşmede kongre öncesi kulübün ekonomik durumunun masaya yatırıldığı öğrenildi. Hiçbir adayın çıkmaması durumunda başkanlığa talip olabileceği konuşulan Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral’ın da cumartesi günü kulüple ilgili Çeşme’de Yaşar Holding yönetimiyle görüşeceği belirtildi.2017-05-05 15:21:19