Kırkpınar pehlivanları Ordu’da

Türkiye’de güreş sporunun tanınan pehlivanları olan milli sporcular Recep Kara, Salih Balcı, Abdullah Güngör ve Nedim Gürel, bundan sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi adına güreşecekler. Pehlivan güreşçiler Temmuz ayında Tarihi Kırkpınar güreşlerinde altın kemeri yeniden Ordu’ya getirmeyi hedeflediklerini açıkladılar.

Yakın zamanda bünyesinde Spor Daire Başkanlığı kuran Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kırkpınar Başpehlivanı ve altın kemer sahibi Recep Kara'yı daire başkanlığına getirerek ilk flaş transferini yaptı. Başpehlivan Recep Kara, göreve başlar başlamaz güreş sporunun ünlü ve milli isimlerini Ordu Büyükşehir Belediyesine transfer etti. Kırkpınar’da geçen yıl başpehlivan üçüncüsü olan, 2005 Avrupa Şampiyonası’nda gümüşü, 2007 Avrupa Şampiyonası’nda bronzu ve 2011 Dünya Güreş Şampiyonası’nda ise gümüşü bulunan milli sporcu Serhat Balcı, geçen yıl Kırkpınar başpehlivan üçüncüsü olan Abdullah Güngör ve birçok yörede yapılan güreşlerde Başpehlivan olan Nedim Gürel bundan sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde güreşecek.

“Güreş ve salon sporlarında artık biz de varız”

Başpehlivan güreşçileri Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesine transfer etiklerini açıklayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Spor Daire Başkanlığı oluşturduklarını ve başına da Ordulu Başpehlivan Recep Kara'yı getirdiklerini söyledi. Kara'nın Daire Başkanlığına getirilmesinin ardından salon ve bireysel sporlarda mücadele etmek üzere kolları sıvadıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Bu çerçevede öncelikle ata sporumuz olan güreş sporumuzu güçlendirmek ve başarılı olmuş kardeşlerimi kendi bünyemize almak suretiyle bir çalışma yaptık. Öncelikle Serhat Balcı, Abdullah Güngör ve Nedim Gürel kardeşlerimizi transfer ettik. Bu güreşçilerimiz bundan sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde güreşeceklerdir. Oluşturduğumuz bu takımla 2018 yılında güreş liglerinde mücadele edeceğiz. Öncelikle ilk hedefimiz Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde Ordu'da olan Altın Kemeri yeniden Ordu'ya getirmek olacaktır” dedi.

“Öncelikle hedefimiz altın kemer”

Kırkpınar Başpehlivanı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı olan milli güreşçi Recep Kara, Daire Başkanlığı olarak kuracakları takımlarla yurt içi ve yurt dışında yapılacak müsabakalarda Türkiye'yi ve Ordu'yu temsil etmeyi amaçladıklarını belirtti. Kara, “Ordu Büyükşehir Belediyesinde göreve başladım. İlk işimiz tarihi Kırkpınar güreşlerinde başa güreşen daha önce milli takımlarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında güreşen arkadaşlarımızı Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesine katarak işe başlıyoruz. Bismillah dedik. Temmuz ayında yapılacak olan tarihi Kırkpınar güreşleri ilk öncelikli hedefimiz olacak. Son başpehlivan Recep Kara olarak hedefimiz 2017 yılında da altın kemeri Ordu'ya getirmek olacak. Arkadaşlarımızla ekip halinde bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Spor Daire Başkanlığı olarak Ordu'nun kendi çocuklarını, evlatlarını bulup yetiştirip Türk sporuna kazandırmak, önce insan sonra iyi bir sporcu yetiştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.