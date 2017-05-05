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AKHİSAR BLD.SPOR
08 Mayıs 2017 20:00
AKHİSAR BELEDİYESPOR
vs
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Okan Buruk sahalara dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle çıkışa geçen Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Okan Buruk, sahalara dönüyor.
18:085 Mayıs 2017
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Okan Buruk sahalara dönüyor

4 Nisan’da Medipol Başakşehir ile oynanan kupa müsabakasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı davranışı yüzünden 3 maç ceza alan Okan Buruk, 35 günlük ayrılığın ardından pazartesi günü kulübede olacak. Fenerbahçe, Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarını tribünden izleyen Okan Buruk, Gaziantepspor’u da yenerek galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi.

Öte yandan karşılaşmanın hazırlıklarına tam kadro devam eden yeşil siyahlılarda 7 futbolcu  sarı kart sınırında bulunuyor. Aykut, Ömer Bayram, Caner, Soner, Özer, Mustafa ve Onur, Gaziantepspor maçında kart görmeleri halinde gelecek haftadaki Osmanlıspor sınavında forma giyemeyecek. Bu arada Gaziantepspor karşılaşmasının bilet fiyatları ise VIP tribün 20, kapalı 15, maraton 11 ve kale arkası da 10 TL olarak satışa sunuldu.

Etiketler
akhisar belediyespor okan buruk
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