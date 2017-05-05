‘Pogba’mız olacaksın’

Senelik 1.2 milyon Euro kazanan Bruma'ya yeni kontrat imzalamaya hazırlanan Galatasaray, Bruma’ya ManU’nun yıldızı Pogba gibi Avrupa’da parmakla gösterilen bir isim olacağının sözünü verdi.

Galatasaray yönetimi, gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bruma'yı sözleşme uzatmak için ikna turlarına başladı. Kendisiyle ilgilenen İngiliz takımlarından gelecek teklifi görmek isteyen Portekizli oyuncu ile uzun soluklu yeni bir kontrata imza atmak isteyen yönetim, yeni bir projeyle kapıyı çalıyor. Senelik 1.2 milyon Euro alan Bruma'ya ciddi bir zam yapılacak.

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22 yaşındaki başarılı oyuncu 2 milyon Euro barajını aşacak. Kulüp seneye Avrupa'damücadele edeceği için daha fazla takım tarafından dikkat çekecek olan Bruma'ya, Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba gibi Avrupa'da aranılan bir isim olacağı anlatıldı. Kendisini gösterdikten sonra başarılı oyuncuya ilerleyen dönemlerdeki satışı için kolaylık sağlanacağının sözü de verildi.