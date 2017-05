Samet Aybaba: Her maç ayrı bir final

Sivasspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba her maçı ayrı düşündüklerini belirterek, "Her maç ayrı bir final her maçı farklı düşünüyoruz. Şimdi Pazar günü maçımız var. Kazanacaksınız ki daha önce kazandıklarınız değer kazansın. İnşallah kalan maçları kazanıp hedefimize ulaşacağız" dedi.

