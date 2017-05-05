Şenol Güneş’ten öğrencilerine derbi motivasyonu

Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı öncesinde öğrencilerine seslendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Arena'da oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde öğrencilerini motive etmeye yönelik toplantılar düzenliyor. Başakşehir mağlubiyetinin ardından ligin farklı bir havaya büründüğünü dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Mental anlamda kötü bir süreçten geçiyoruz. Başakşehir karşısında aldığımız mağlubiyet, özgüvenimize darbe vurmamalı. Biz böyle durumları atlatacak güçteyiz” dedi.

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Avrupa’da Lyon'a penaltılarla elenilmesinin ardından çıktıkları Adanaspor maçını zor kazandıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, “Sonrasında da sürpriz bir Başakşehir mağlubiyeti yaşadık. Hem şampiyonluk hem de son haftalara yüksek özgüven ile girmek istiyorsak taraftarımızın da desteğiyle Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da yenmeliyiz. Bunu başaracak güçteyiz. Biz, bir takımız ve bu ligin en iyisiyiz” ifadelerini kullandı.

GALİBİYET YEMİNİ ETTİLER

“Camia ve taraftarımız size güveniyor” diyerek konuşmasını sürdüren Teknik Direktör Şenol Güneş, “Kesinlikle Fenerbahçeli oyuncuların tahriklerine kapılmayın. Hak ettiğiniz başarıyı taçlandırmak için size yakışanı yapın. Benim takımıma yakışan da zaferdir” dedi. Bu sözler üzerine başta kaptan Oğuzhan ve Tolga olmak üzere tüm futbolcuların “Söz veriyoruz hocam, bu maçı alacağız” dediği ve Güneş'in sözlerini alkışladığı öğrenildi.