Şeytanlar avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Manchester United, Celta Vigo deplasmanında 1-0 kazanarak final için önemli bir skor avantajı sağladı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 68. dakikada İngiliz ekibinin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Marcus Rashford şık bir vuruşla fileleri havalandırarak Manchester United’ı 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda iki takamın da atakları sonuçsuz kalınca Mourinho’nun öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 11 Mayıs Perşembe günü Old Trafford’da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki yarı final heyecanı haftaya oynanacak rövanş mücadeleleriyle devam edecek.