Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Şeytanlar avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, yarı final ilk maçında Celta Vigo'yu deplasmanda 1-0 yenerek final için önemli bir avantaj elde etti.
00:025 Mayıs 2017
0
Şeytanlar avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Manchester United, Celta Vigo deplasmanında 1-0 kazanarak final için önemli bir skor avantajı sağladı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 68. dakikada İngiliz ekibinin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Marcus Rashford şık bir vuruşla fileleri havalandırarak Manchester United’ı 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda iki takamın da atakları sonuçsuz kalınca Mourinho’nun öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 11 Mayıs Perşembe günü Old Trafford’da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki yarı final heyecanı haftaya oynanacak rövanş mücadeleleriyle devam edecek.

Son güncelleme: 00:18 | 05.05.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER