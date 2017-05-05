Tekin İncebaldır: Sorgulama değil kenetlenme zamanı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Tekin İncebaldır, ince bir çizgiden geçtiklerini belirterek, "Adana Demirspor çok önemli bir camiadır. Bugün sorgulama değil, hep beraber kenetlenme zamanı" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Tekin İncebaldır, düzenlediği basın toplantısında, deplasmanda oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Boluspor maçının geride kaldığını ve artık tek düşünlerinin Yeni Malatyaspor maçı olduğunu anlatarak, Pazartesi günü tüm camianın kenetlenerek destek vermesini istedi. İncebaldır, yaklaşık 4 gündür takımda olduğunu belirterek tüm oyuncuların iyi niyetli ve mert insanlar olduğuna vurgu yaparak, “40 yıldır Adana Demirspor camiası içerisinde bulunmam nedeniyle çok sevinçli günler de çok üzüntülü günlerde yaşadım. Ama tabi şimdi Adana Demirspor olarak ince bir çizgiden geçiyoruz. Bizlere bu zorlu günlerde destek verecek olan taraftarlarımız, yönetimimiz ve siz değerli basın mensuplarıdır. Gün birlik beraberlik günü. Kırgınlıkların, küskünlüklerin olmadığı günlerdeyiz. 3 tane hayati önem taşıyan maçımız var. Tüm camia olarak kenetlenmeli ve bu zorlu günleri atlatmalıyız. Taraftarlarımız bu kulübün her zaman yanında oldular. Oyuncularımıza, başkanımıza, kulüp çalışanlarına sahip çıksınlar. Ne kadar vefalı grup olduklarını bir kez daha göstersinler” dedi.

Gün sorgulama günü değil

Adana Demirspor'da oynadığı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif gelmesine rağmen mavi-lacivertlileri bırakmadığını ifade eden Tekin İncebaldır, camianın önemine değindi.Tüm Adana'nın Demirspor'a sahip çıkması gerektiğini söyleyen İncebaldır, “Adana Demirspor çok önemli bir camiadır. Bugün sorgulama değil, hep beraber kenetlenme zamanı. Raspopovic oynayamadığı için ağladı. Oğuzhan sakat sakat oynadı. Göksu maç içinde dizinin ağrıdığını söyledi. Ona rağmen 15 dakika oynadı. Bu da bizim oyuncularımızın adına çok önemli şeyler. Onlar da her şeyin farkında. İnşallah Malatyaspor'u yenip maçtan mutlu ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.