TT Arena’da seyircisiz randevu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında TT Arena’da seyircisiz oynanacak Kasımpaşa ile bugüne kadar 25 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 16’ya 6 üstünlüğü var.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da TT Arena'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 29 haftada sarı-kırmızılılar; 16 galibiyet ve 4 beraberlik toplayıp 52 puanla 4. sırada bulunuyor. Paşa ise 10 galibiyet ve 7 beraberlik ile 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Bursaspor maçından alınan 5-0'lık farklı skorla moralli İstanbul'a dönen sarı-kırmızılılar, bu olumlu havayı TT Arena'da da sürdürme peşinde. Aslan, Kasımpaşa mücadelesinden galip ayrılarak, üçüncülük iddiasını devam ettirmek istiyor.

26. Randevu

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 25 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, sahadan 16 kez galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 3 kez rakibini mağlup etti. 6 karşılaşmada ise galip taraf çıkmadı. İki takım arasında ligde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan son maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da oynanan Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle sarı-kırmızılılara 1 maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Galatasaray, evinde oynayacağı Kasımpaşa maçında sessiz bir atmosferde 3 puan arayacak.

Galatasaray’da Kasımpaşa maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Josue, ve Nigel de Jong'un bu maçta sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek. Galatasaray’da tedavisi süren defans oyuncusu Serdar Aziz dışında eksik oyuncu da bulunmuyor.

Düdük Özgür Yankaya'da

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya’nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Hakan Yemişken yapacak. Özgür Yankaya, geçmiş dönemlerde sarı-kırmızılıların 16 maçını yönetti. Bu karşılaşmaların 10'unda sahadan galip ayrılan taraf Galatasaray olurken, 4 maçtan da sahadan mağlup ayrıldı.