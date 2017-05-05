Vincent Aboubakar söz verdi

Beşiktaş’ın Kamerunlu forveti Aboubakar, takım arkadaşlarına, derbilerde hiç ağları sarsamadığını söyleyerek “Fenerbahçe’ye gol atıp bu kötü şansı bozacağım” dedi.

Sezon başında Porto'dan kiralanan Vincent Aboubakar, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisine bileniyor. Takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada, geleceğiyle ilgili henüz kesin bir şeyin olmadığını söyleyen Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti, “Bu sezon derbilerde hiç gol atamadım. Belki de Fenerbahçe maçı benim son derbim olacak. Bu kötü şansı bozacağım. Fener'i bana bırakın” diye konuştu. Aboubakar, bu sezon siyah-beyazlı formayla sadece 2 derbide görev aldı. Kamerunlu yıldız oyuncu, ligin ilk devresinde Vodafone Arena'da oynanan ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan Galatasaray derbisinde oyuna sonradan girdi ve 45 dakika sahada kaldı. Ligde Fenerbahçe ile 0-0 biten maçta ise 70'te oyuna giren Aboubakar, görev aldığı 2 derbide sadece 75 dakika süre alabildi.

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DEMBA BA PUSUDA

Başakşehir maçında 78. dakikada oyuna girip 87'de fileleri havalandıran Demba Ba, hafta boyunca idmanların en istekli ismi oldu. Derbi öncesinde Senegalli yıldızın idmanlarda attığı goller, “Hocam forma bekliyorum” şeklinde algılandı. Ba'nın Fenerbahçe maçında ilk 11'e göz kırptığı ancak fizik gücü farkıyla Aboubakar'ın bir adım önde olduğu kaydedildi. Aboubakar, ligde oynadığı son 9 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.