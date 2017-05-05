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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
05 Mayıs 2017 20:00
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Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Mahmut Tekdemir ifadeye çağrıldı

Rize'de gazeteciye saldırı olayında Medipol Başakşehirli futbolcular Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Mahmut Tekdemir ifadeye çağrıldı.
16:045 Mayıs 2017
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Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Mahmut Tekdemir ifadeye çağrıldı

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Süper Lig’deki Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı sonrasındaki olaylar nedeniyle konuk takım oyuncuları Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan ve Mahmut Tekdemir’in de aralarında bulunduğu 8 kişinin ifadelerinin alınması, Emre Belözoğlu’nun ise tanık olarak dinlenmesi için Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına yazı yazdı. Alınan bilgiye göre, Rize Cumhuriyet Başsavcılığında spor suçlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Murat Çalış; saldırıya uğrayan gazeteciler Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım’ın şikayeti üzerine, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında olayın görüntülerini inceledi. Yapılan görüntü incelemesinde Volkan Babacan, Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan, Mahmut Tekdemir, Barboros Vehbi Gözneli, İlker Yıldız, Volkan Bostan ve Koray Akyüz’ün olaylara karıştığının belirlendiği bildirildi.

04 Mayıs 2017 Mehmet Demirkol: TFF Başakşehir`den özür dilesin Gazetecilere saldıran Başakşehirli Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a verilen ceza indirimi epey tepki çekti. Mehmet Demirkol, sosyal medya hesabından yapılan bu uygulamaya karşı çıktı. İlgili Haberi Oku

Görüntülerden yapılan tespit sonrası savcı Çalış, bu kişilerin ifadelerinin alınması, olayın başlangıcında hakarete uğradığı iddia edilen Emre Belözoğlu’nun ise tanık olarak dinlenmesi için Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına dosya kapsamında yazı yazdı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişinin önümüzdeki hafta ifadelerinin alınması bekleniyor.

Etiketler
Mahmut Tekdemir Medipol Başakşehir Ufuk Ceylan volkan babacan Yalçın Ayhan
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