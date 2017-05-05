Wesley Sneijder’den ayrılık iddialarına net yanıt

Galatasaray, yıllık 5.3 milyon Euro’dan kurtulmayı planlasa da Hollandalı yıldız Wesley Sneijder gitmemekte kararlı... Menajerine “Bana kulüp arama” diyen Sneijder, Aslan’daki kariyerini şampiyonluk yaşayarak bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray’da en çok merak edilen konuların başında, Wesley Sneijder'ın yeni sezonda da takımda kalıp kalmayacağı geliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, ödenen 5.3 milyon Euro'luk yıllık ücret nedeniyle Hollandalı futbolcuyu göndermeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının, Wesley Sneijder'ın sözleşmesinde “7.5 milyon Euro'ya serbest kalır” maddesi bulunmasına rağmen daha düşük bir rakama bile yıldız ismi satabileceği vurgulanıyor.

Fatih Terim`e mahkemeden küfür cezası! Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Galatasaray ile oynadığı dönemde bir taraftara küfrettiği gerekçesiyle 3 bin 500 TL tazminata mahkum edildi. İlgili Haberi Oku

EŞİ DE “KALALIM” DİYOR

Ancak Wesley cephesinde ise durumlar tam tersi… Hem 5.3 milyon Euro'yu bir yıl daha kazanmak isteyen hem de son sezonunda şampiyon olarak Galatasaray kariyerine nokta koymayı hedefleyen Hollandalı yıldızın, menajeriyle bağlantıya geçtiği öğrenildi. Guido Albers'e “Bana kulüp arama” diyen Sneijder'ın takımda kalma kararında en büyük etkenlerden biri de eşi Yolanthe Cabau'nun istanbul'u çok sevmesi. Merakla beklenen “Gidecek mi, kalacak mı” sorusu, sezon sonunda yanıt bulacak.