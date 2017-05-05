Yaşar’ın gümüş kızları Türkiye ikincisi

Son üç yılın Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) şampiyonu Yaşar Üniversitesi Voleybol Takımı, bu yıl da şampiyonluk parolasıyla çıktığı yolculukta 4 yıl ve 43 maç sonra ilk kez finalde İstanbul Üniversitesi'ne yenilerek Türkiye ikincisi oldu.

Son dört yılda üst üste 3 şampiyonluk yaşayan, bu süreçte oynadığı 42 maçın tamamını kazanarak 126 set alıp yalnızca 9 set kaybeden Yaşar Üniversitesi Voleybol Takımı, ÜNİLİG finallerinde grup maçlarını lider tamamladı. Yarı finalde Fırat Üniversitesi’ni mağlup eden Yaşarlı kızlar, finalde, son 3 yılda olduğu gibi İstanbul Üniversitesi ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan ve dengede geçen maçta, setleri küçük farklarla kaybeden Yaşar Üniversitesi, 43. karşılaşmasında ilk kez mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Yaşar Üniversitesi Antrenörü Barış Lale, “Dördüncü şampiyonluğu da kazanmak istiyorduk ama küçük farklarla bu kez gerçekleşmedi. Sporda galip gelmek kadar mağlup olmak da var. Bugüne kadar olan mücadelelerinden ötürü takımımı kutluyorum. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapıp onlarca üniversitenin katıldığı bu organizasyonda 3 şampiyonluğun ardından bu kez gümüş madalya kazandılar. Gelecek yıl yeniden şampiyon olmak için çalışacağız” dedi.