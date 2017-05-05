Yeni Malatyaspor’da Ayite’den kötü haber

Son haftalarda başı sakatlıklar ve cezalı oyuncularla dertte olan Evkur Yeni Malatyaspor’da bir süredir tendon sakatlığıyla boğuşan Ayite’nin ligin 32. haftasında oynanacak Adana Demir maçına yetişmesinin zor göründüğü belirtildi.

Cezası sona eren defans oyuncusu Murat Akça ve sakatlığını tam olarak atlatan Ferhat, Teknik Direktör İrfan Buz'un Adana Demir maçı öncesinde hamle gücünü çoğalttı.

Antrenmanı düz koşuyla geçiren Ayite'nin özellikle dönüşlerde ve hava toplarına çıkışlarda sorun yaşadığı, bundan dolayı bir süre daha gözetim altında takımdan ayrı çalışacağı belirtildi.

Siyahi oyuncunun pazartesi günü oynanacak Adana Demir maçına yetişmesinin zor görünmesi Teknik Direktör İrfan Buz'u da bu konuda harekete geçirdi.

Buz'un Eren Tozlu ile özel bir görüşme yapıp, Adana Demir maçına kendisini iyi hazırlaması yönünde başarılı oyuncuyu uyardığı belirtildi.

DURUM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek bir basın toplantısı düzenleyerek, yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bandırma maçından sonra yaşanan olayları ve kalan haftaları değerlendiren Gevrek, camianın her kesimine çağrıda bulunarak, “Şampiyonluk için son 3 haftaya yoğunlaşalım” dedi.

Saat 15.30’da başlayan basın toplantısına Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz ile birlikte katılan Gevrek, “Şehir olarak, teknik heyet, futbolcular ve yerel basınımız olarak her zaman birbirimize yakın olmamız lazım. Yeni Malatyaspor hepimizin ortak değeridir birlikte hareket etmemiz, sahip çıkmamız lazım. Son haftalarda oynadığımız maçlarda bizim açımızdan kötü oyun sergiledik. Bandırma müsabakasına baktığınız zaman hakikaten çok kötü futbol oynadık ve karşılığında 5-0 mağlup olduk. Takımımız 5 puan farkla liderdi ama 2 puanla yine lider. Bir önceki haftaya göre avantajımız daha az sürüyor doğru ama yarış içerisinde hiç bir şey kayıp etmedik. Eksiklerimizi, hatalarımızı, yanlışlarımızı her maçta teknik ekibimizin, futbolcularımızın mutlaka ortaya çıkarması gerekiyor. Galibiyetlerden sonrada eğer hatalarımız varsa onlardan da ders çıkarıyoruz” dedi.

“Önümüzde 3 maçımız var bir şey bitmiş değil”

Alınan farklı mağlubiyeti kimsenin beklemediğini aktaran Gevrek canı yanan taraftarın tepki vermesini normal karşıladıklarını ancak birkaç münferit ve provokasyon olayını kabul edemeyeceklerini söyledi. Adil Gevrek, “Mağlubiyetin hem taraftarlarımızı hem camiamızı üzdüğünü çok iyi biliyorum. Ama yaşanan olaylar belki de Malatya da ilktir. Bir taraftar grubunun bir araya gelerek havaalanında ve tesislere kadar gelerek takıma tacizde bulunması kabul edilebilir şeyler değildir. Biz gerçek Malatya taraftarını iyi tanıyoruz. Biz önceki senelerde şampiyonluğa oynadığımız da 10 bin taraftarın karşısında oynadık. 100 bin kişi şampiyonluğu kutladık. 100 kişilik taraftarın çıkardığı olayları da binlerce insana asla mal etmiyoruz. Hala liderken eğer bir mağlubiyetten sonra bunlar yapılıyorsa, bu grubu taraftar olarak da kabul etmiyorum. Bir grup insanın sanki Malatya'nın gerçek taraftarıymış gibi sahiplenmesi, olay çıkarması doğru değildir. Bu takımdaki her futbolcu bize emanettir. Dünyanın farklı ülkesinden buraya futbol oynamaya gelen insanlar. 57 puanı bu takımda futbol oynayan futbolcular aldı. Zaten mağlubiyetin vermiş olduğu psikolojik durum var. Moralleri bozuk hepsinin, hepsi mağlubiyeti unutup yaşanan olumsuz olaylarla karşılaştı. Yeni Malatyaspor'un gerçek taraftarını biz her gittiğimiz yerde görüyoruz. Tabii ki taraftarımız takımı protesto edebilir ama futbolculara fiziki temasta bulunmaya çalışmak doğru değildir.

Biz mağlubiyeti zaten unuttuk, bu olayları da unutmak istiyoruz. Önümüzde 3 maçımız var bir şey bitmiş değil. Bu şehirde yaşayan taraftarımız, camiamız şampiyonluğu hak ediyor. Allah'ın izniyle bu takım Süper lige çıkacaktır. Adana Demir maçını inşallah galip gelmek istiyoruz. Bolu takımı ile maçımız var kendi evimizde. Bu takıma inanan herkes iyi günde kötü günde takımının yanında olsun” ifadelerini kullandı.