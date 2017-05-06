Abdullah Avcı: Bizim için çok keyifli bir sene

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde harika bir sezon geçirdiklerini söyleyerek, "Cuma akşamı kazanmak, haftaya böyle başlamak, cumartesi-pazar keyif yapmak, derbiyi beklemek hakikaten çok keyifli bir durum" dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor’la oynadıkları maçtan sonra basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Antalyaspor’un özellikle Rıza Çalımbay’ın takımın başına gelmesinin ardından sürekli ivme kazandığını ve yukarıya doğru çıktığını belirterek, Avrupa’yı kovalayan bir ekip olduklarını söyledi. Rakibin, ligin en geniş alanda oynayan takımı olduğunu bildiklerini de ifade eden Abdullah Avcı, “Maç öncesinde Antalyaspor’u analiz ettiğimizde, direkt oyunu çok fazla oynuyorlardı. Sahanın her yerinde bire bir varlar. İkili mücadeleye en fazla giren takım ve artı ligin en fazla faul yapan takımıydı. Oyunun ilk 10- 15 dakikasında bu baskıyı yaptılar. Bu baskıya zaman zaman çok fazla cevap veremedik. Ama pozisyon da vermedik” dedi.

Maçın son dakikasında gol geldiğini de hatırlatan Abdullah Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ondan önce attığımız gol de golmüş. Bana şimdi söylediler. Maç içerisinde bunu fark etmedim. Ligimizin ortalama faul sayısı 17- 18. Bugün rakip bize 28 faul yaptı. Biz 17- 18 faul yaptık. Böyle oyunca ligde oyun süresi uzamıyor. 47 dakika top oyunda kalmış. İlk 6 dakikada 7 faul yapıldı. Biz daha önceden böyle olacağını biliyorduk ve buna karşı da çalıştık. Hocalarımızın da bence bu konuda dersine çalışmaları lazım. Çünkü, bu oyuna saygı duyuyorum. Ama bir tarafta oynamaya çalışırken, bir tarafta da devamlı oyun duruyor.”

EMRE EN FAZLA KOŞAN OYUNCU

Emre Belözoğlu’nun da performansını değerlendiren Abdullah Avcı, “Emre’ye de parantez açmak lazım. Bizim takımın ve sahanın en yaşlı oyuncusu ama en fazla mesafe kat eden oyuncusuydu. Napoleoni her zaman hazır. Buluştuğu ilk topla golü attı. İki haftadır oyuncu sirkülasyonumuz fazla oluyor ama sistem oyuncuyu bu şekilde değerli hale getiriyor. Sisteme bağlı kalmak ve bunun karşılığını almak son derece önemli” diye konuştu.

Yarışın içerisinde olduklarını da ifade eden Abdullah Avcı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ligde 1 ile 2 arasında gidip geldik. Bunun 17 haftasında lider kaldık. 30’uncu haftayı bitirdik. 4 hafta kaldı. Hem ligde hem kupada tepedeyiz. Bu hakikaten keyifli bir durum. Bence sezon ne şekilde biterse bitsin, harika bir sezon geçiriyoruz. Cuma akşamı kazanmak, haftaya böyle başlamak cumartesi-pazar keyif yapmak, derbiyi beklemek hakikaten çok keyifli bir durum. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Antalyaspor’a da başarılar diliyorum.”

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ

Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında hangi takımı favori gördüğü şeklindeki bir soruya ise Abdullah Avcı, şu yanıtı verdi:

“İkisi de güçlü takım. Önemli olan bizim kazanmamızdı. Kazanmak, diğer sonucu beklemek, ben ne istersem sonuçta bir oyun oynanacak ve çıkacak sonucu hepimiz kabulleneceğiz. Önemli olan bizim kazanmamızdı. Eğer kazanamaz veya kaybetseydik, başka bir şey hayal edecektik. Onun için bence kendimizi çok kasmadan keyfini çıkararak, maçın sonucunu beklemek daha doğru olacak. Ligde her zaman bardağın dolu tarafına baktık. Bu yola çıkarken, bu hikaye ile çıkmamıştık. Ama adım adım buraya doğru gittik. Nasıl bir maç olacak hep beraber göreceğiz. Maça gideceğim belki. Maçı orada seyretmek istiyorum. Sonucu ne olursa olsun. Bizim tarafımızdan baktığımızda çok keyifli bir hafta sonu, çok keyifli bir sene.”

CENGİZ ÜNDER’İN PERFORMANSI

Bir gazetecinin, Cengiz’in son iki maçta 4 gol attığını, bugünkü maçla ilgili performansını hatırlatması üzerine Abdullah Avcı, “Bugünkü performansını normal karşılıyorum. Her hafta gol atacak diye bir kaide yok. Genç oyuncuların performanslarında inişli çıkışlı zamanlar olacaktır. Geldiğinden beri Avrupa kupaları ile beraber 38’inci lig maçını oynuyor. Kolay bir süreç değildir. Geçen hafta özelikle 3 günde inanılmaz performans. Basında devamlı yukarıda. İnsanın doğasında vardır zaman zaman insanın ayaklarının yere basmaması. Olumlu olumsuz duyguları dengelememiz gerekiyor. Bunları normal karşılıyorum. Bu haftadan ders çıkaracak. Haftaya daha farklı hazırlanacak” diye yanıt verdi