Altınordu kendini aştı

Devre arasına 22 puanla giren Altınordu, ikinci yarıda bitime 3 hafta kala 24 puanı hanesine yazdırdı. Son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 46 puana ulaşan Altınordu, play off barajıyla puan farkını 2’ye düşürdü.
Pazartesi günü evinde Elazığspor’la karşılaşacak Altınordu, son 2 sınavında play off yarışındaki rakibi Ümraniyespor’la deplasmanda, ilk 2 mücadelesi veren Eskişehirspor’la taraftarı önünde karşı karşıya gelecek.
Etap etap ilerleyeceklerini dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “İlk 6 için öncelikle Elazığspor’u yenmeliyiz. Kazanırsak, Ümraniyespor deplasmanı final niteliği taşıyacak” dedi.