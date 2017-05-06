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Altınordu kendini aştı

TFF 1. Lig'de Manisaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerek çıkışını sürdüren Altınordu, sezonun ikinci yarısındaki performasıyla ilk devrede topladığı puanı şimdiden geçti.
14:346 Mayıs 2017
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Altınordu kendini aştı

Devre arasına 22 puanla giren Altınordu, ikinci yarıda bitime 3 hafta kala 24 puanı hanesine yazdırdı. Son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 46 puana ulaşan Altınordu, play off barajıyla puan farkını 2’ye düşürdü.

Pazartesi günü evinde Elazığspor’la karşılaşacak Altınordu, son 2 sınavında play off yarışındaki rakibi Ümraniyespor’la deplasmanda, ilk 2 mücadelesi veren Eskişehirspor’la taraftarı önünde karşı karşıya gelecek.

Etap etap ilerleyeceklerini dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “İlk 6 için öncelikle Elazığspor’u yenmeliyiz. Kazanırsak, Ümraniyespor deplasmanı final niteliği taşıyacak” dedi.

Etiketler
altınordu tff 1.lig
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