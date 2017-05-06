Arda Turan’ın rotası Inter

Barcelona’dan ayrılması gündemde olan milli futbolcu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Monte Carlo’da İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio ile buluştu.

Arda Turan, gelecek sezon Serie A ekibi Inter'de top koşturmaya yakın. Bu sezon Barcelona'da 30 maçta 13 gol, 7 asistle kariyerinin en iyi dönemini yakalayan 30 yaşındaki futbolcumuzun menajeri Ahmet Bulut, Monte Carlo'da transfer görüşmesi yaptı. Bulut'un mavi-siyahlı kulübün sportif direktörü Piero Ausilio ile el sıkıştığı iddia ediliyor. Inter, önümüzdeki günlerde Barcelona ile de masaya oturacak. İtalyan basınının iddiasına göre Inter'i gelecek sezon Atletico Madrid'deki görevini bırakacak Diego Simeone çalıştıracak. Arjantinli teknik direktörün Milano ekibine istediği ilk ismin eski öğrencisi Arda Turan olduğu öne sürüldü. İtalyan ekibinin milli futbolcumuzun dışında Monaco'dan Benjamin Mendy'yi transfer etmek için de çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi.