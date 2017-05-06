Avrupa Şampiyonası’nda üç bronz madalya

İzmit'te düzenlenen 52'nci Avrupa Karate Şampiyonası'nda Hafsa Şeyda Burucu, Merve Çoban ve Erman Eltemur Avrupa üçüncüsü oldu.

İzmit’te Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu´nda düzenlenen 52’nci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda bugün madalya müsabakaları yapıldı. Şampiyonada günün ilk madalya mücadelesine bayanlar kumite 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu çıktı. Hafsa Şeyda Burucu, İsviçreli Elena Quirici karşısında kontrollü bir mücadele sergiledi. 2012’de dünya ikincisi olan Burucu, normal süresi 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla 3-2 kazanarak Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşadı. Bayanlar 61 kiloda Merve Çoban, Rus Nailya Gataullina karşısında bronz madalya aradı. Mücadeleye iyi başlayan Çoban, bitime 47 saniye skoru 2-0’a taşıdı. Son 14 saniyede bir puan daha alan milli karateci, tatamiden 3-0 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

2016 yılında Fransa’da kumite 75 kiloda gümüş madalya kazanan Erman Eltemur, sabah seansının son madalya mücadelesine çıktı. Letonyalı Ruslans Sadıkovs ile karşılaşan Erman Eltemur, 58 saniye kala bir puan aldı ve bu üstünlüğü mücadele sonuna kadar sürdürmeyi başararak bronz madalyasını boynuna taktı.