Beşiktaş Brezilyalı yıldız için bastırıyor

Beşiktaş, Brezilyalı Gabigol’ü kiralayabilmek için Inter’i Talisca örneğiyle ikna etmeye çalışıyor.

Geçen hafta Caner Erkin'in bonservisini almak adına Inter ile Milano'da masaya oturan Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, sürpriz bir transfer hamlesi de yaptı. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Inter'den ‘Gabigol' lakaplı Gabriel Barbosa Almeida konusunda nabız yoklayan siyah- beyazlı idareci, İtalyan kulübüne beklentilerin çok altında kalan sambacı için Talisca örneğini verdi.

Beşiktaş`ta Atiba`dan kötü haber Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılan Atiba Hutchinson'un kritik derbide oynama şansının zor olduğu kaydedildi. İlgili Haberi Oku

Güner, “Bize kiralık gelmeden önce Talisca'nın değeri 9 milyon Euro civarındaydı. Şimdi ise Avrupa transfer piyasasında adı 20 milyonun üzerinde rakamlarla geçiyor. Gabigol'ün de potansiyeli çok yüksek. Mevcut haliyle size 8-10 milyon Euro kazandırabilir ama bize kiralarsanız 20-25 milyon Euro'ları konuşuyor olursunuz” teklifini sundu. Inter'in bu yaklaşıma sıcak bakmasıyla 20 yaşındaki Brezilyalı hücumcunun 1 veya 2 sezonluğuna Beşiktaş forması giyme ihtimali belirdi.

TAISON KUYRUĞU

Başkan Fikret Orman'ın transferi için bizzat Shakhtar Donetsk CEO'su ile yüz yüze görüştüğü Taison'un talipleri giderek çoğalıyor. İngiliz kulüplerinin yanı sıra Fenerbahçe'nin de radarındaki Brezilyalı yıldızı son olarak Lazio da listesine ekledi. Shakhtar, 29 yaşındaki hücum oyuncusuna 10 milyon Euro fiyat biçiyor.