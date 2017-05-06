Beşiktaş – Fenerbahçe derbileri golsüz geçmiyor

Vodafone Arena’da yarın kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 23 randevuda rakip fileleri ilk havalandıran taraf sadece 1’er kez yenildi.

Süper Lig'in 30. haftası yarın Vodafone Arena'da iki ezeli rakibin büyük kapışmasına sahne olacak. Şampiyonluk koşusunda kayba tahammülü olmayan lider Beşiktaş ile lig ikinciliğini hedefleyen Fenerbahçe'nin dev randevusuna doğru istatistikler gol perdesini açan tarafın çok büyük avantaj sağladığını gösteriyor. 20'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, 1'i Süper Kupa olmak üzere son 23 derbide öne geçen takım, sahadan sadece 2 defa mağlup ayrıldı.

Ahmet Çakar: Beşiktaş`ta bir panik başladı BİP uygulamasında yer alan 10 Numara Muhabbet kanalına açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, Pazar günü Süper Lig 'de oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Bir müsabakanın golsüz bittiği bu periyotta ilk golü atan taraf 16 kez kazanıp, 4 beraberlik elde ederken 3 maçı mağlup bitirdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan 23 Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skor avantajını 7 kez sağlamasının ardından 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez üstünlüğünü koruyamadı ve ezeli rakibine kaybetti. Sarı-lacivertliler ise rakip fileleleri önce havalandırıp üstünlüğü ele geçirince 12 kez galip geldi ve tıpkı Beşiktaş gibi 1 yenilgi ile 2 beraberlik aldı.