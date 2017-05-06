Beşiktaş ve Fenerbahçe 344. randevuda

Süper Lig'in iki dev ekibi Beşiktaş ve Fenerbahçe, tarihlerindeki 344. karşılaşmaya çıkacaklar. Ezeli rekabette Fenerbahçe, 128'e 126 üstün durumda. 89 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Ligin kader maçlarından birisi yarın Vodafone Arena’da oynanacak. Medipol Başakşehir’in, Antalyaspor karşısında galibiyete uzanmasıyla birlikte Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 1’e indi. Zirvede yalnız kalmak isteyen Beşiktaş’ta hedef mutlak galibiyet.

Fenerbahçe’nin de Şampiyonlar Ligi hesabı var. Sarı-lacivertliler de Başakşehir’in Antalyaspor’u yenmesiyle ilk 2 sıranın 7 puan gerisinde kaldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başaran Advocaat’ın öğrencileri, ligde de aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Ezeli rekabette Fenerbahçe üstün

İki takım bugüne dek tam 343 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerabahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. 128 kez rakibini yenmeyi başaran sarı-lacivertli takım, 126 kez ise Beşiktaş’a mağlup oldu. İki takım, 89 maçta birbirlerine üstünlük kuramadı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş evinde 3-2, Fenerbahçe de sahasında 2-0 kazanmıştı. Bu yıl ligde oynanan mücadele 0-0 biterken, Fenerbahçe rakibini Ziraat Türkiye Kupası’nda 1-0 yenmeyi başardı.

Taraftarlar saat 15.00’te hareket edecek

Deplasman yasaklarının kalkmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar bu sezon 2. kez Vodafone Arena’da maç seyredecek. Sarı-lacivertli futbolseverler saat 14.00’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde toplanacak. Taraftarları taşıyacak olan otobüsler ise en geç saat 15.00’te Kadıköy’den hareket edecek ve Vodafone Arena’ya doğru yola çıkacak.